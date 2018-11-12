Лента RSS
Подписаться на ленту
05 ноября 2018, понедельник, 11:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
05. 11. 2018

В Минске задержали журналиста «Еврорадио»: обвиняют в хулиганстве

Источник фото: "Еврорадио"

Утром 5 ноября в Минске был задержан журналист Роман Протасевич. По его словам, его задержали сотрудники уголовного розыска по делу, возбужденному по части 1 статьи 339 УК (хулиганство).

«Якобы в 20-х числах сентября я ехал к девушке в Лошицу и ударил водителя автобуса», - рассказал журналист, передает "Еврорадио".

Сообщается, что задержанного опознал водитель. Девушка Романа Протасевича заявляет, что он ничего не рассказывал ей об этом инциденте.

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.