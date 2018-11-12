В Минске задержали журналиста «Еврорадио»: обвиняют в хулиганстве

Утром 5 ноября в Минске был задержан журналист Роман Протасевич. По его словам, его задержали сотрудники уголовного розыска по делу, возбужденному по части 1 статьи 339 УК (хулиганство).

«Якобы в 20-х числах сентября я ехал к девушке в Лошицу и ударил водителя автобуса», - рассказал журналист, передает "Еврорадио". Сообщается, что задержанного опознал водитель. Девушка Романа Протасевича заявляет, что он ничего не рассказывал ей об этом инциденте. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby