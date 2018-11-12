В Брестском районе водитель скрылся с места смертельного ДТП

Вечером 4 ноября, около 20:00, в деревне Братылово Брестского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Управления внутренних дел Брестского облисполкома.

По данным ГАИ, неустановленный водитель автомобиль на улице улице Трудовая в сбил двигавшегося, предположительно, в попутном направлении по встречной полосе движения 29-летнего жителя деревни Большие Косичи. От полученных повреждений пешеход скончался на месте.

ГАИ просит всех, кому что-либо известно о ДТП, сообщить об этом в милицию.