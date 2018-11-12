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05. 11. 2018

Миссия МВФ начинает работу в Беларуси

Штаб-квартира Международного валютного фонда

Обзорная миссия Международного валютного фонда (МВФ) 5 ноября начинает работать в Беларуси. Миссия продлится по 15 ноября. Ев возглавит заместитель начальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента МВФ Жак Миньян.

Целью работы миссии является обзор текущей экономической ситуации в стране и продолжение консультаций с властями Беларуси по поводу мер экономической политики.

Как сообщал Телеграф, переговоры по поводу новой кредитной программы во время работы представителей МВФ в Беларуси не ожидаются

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