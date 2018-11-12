У поклонников "Детского Евровидения" есть возможность увидеть шоу дважды

До главного музыкального события года осталось двадцать дней! У поклонников Детского конкурса песни «Евровидение», которые еще не успели купить билеты, есть уникальная возможность увидеть грандиозное шоу дважды.

Стать частью международного форума и увидеть красочное шоу можно на генеральной репетиции 24 ноября в «Минск-Арене». Это абсолютно зеркальный финалу концерт в режиме прямого эфира, когда своих фаворитов будет выбирать жюри конкурса. А на следующий день, 25 ноября, зрители смогут увидеть телетрансляцию гала-концерта и узнать результаты голосования в эфире каналов Белтелерадиокомпании.

Отметим, что в течение октября были раскуплены все билеты на главное шоу конкурса, и в наличии осталось совсем немного билетов в зрительный зал «Минск-Арены» на генеральную репетицию, поэтому поклонникам «Евровидения» стоит поспешить.

Билеты можно приобрести на сайте медиахолдинга tvr.by в разделе «Детское Евровидение-2018» https://www.tvr.by/special/detskoe-evrovidenie-2018/, а также на сайтах BуСard и в кассах столицы.

Напомним, организатором и координатором всех мероприятий «Детского Евровидения-2018» выступает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь как единственный в нашей стране член Европейского Вещательного Союза (ЕВС).