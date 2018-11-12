На границе Беларуси и ЕС скопилось почти 1400 фур

Более 900 большегрузных автомобилей ожидают выезда из Беларуси в страны Европейского союза. Об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси по состоянию на 10:00 5 ноября.

В частности, выезда в Литву ожидают более 940 автомобилей. Так, в пункте пропуска "Котловка" выезда ожидают более 100 фур, в "Каменном Логе" - более 350, в "Беняконях" - более 250, в "Привалке" - более 240.

На границе с Латвией в очередях стоят более 280 грузовиков: более, чем по 140 в "Урбанах" и "Григоровщине".

Выезда в Польшу ожидают более 150 грузовых автомобилей: более 90 – в «Брузгах», более 50 – в «Берестовице» и более 10 в «Козловичах».