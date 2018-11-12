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05. 11. 2018

Минчанин назло консультанту магазина отрезал себе палец

В Главном управлении внутренних дел Минского горисполкома рассказали о необычном происшествии, которое произошло в белорусской столице.

40-летний безработный минчанин попросил консультанта салона связи в торговом центре по улице Кальварийская оформить ему мобильный телефон в рассрочку. Но ему отказали из-за непогашенных долгов за пользование мобильными услугами. Минчанин погасил задолженность, но ему все равно не позволили взять телефон в кредит. Тогда клиент направился в торговый зал продуктового магазина, отыскал кухонный нож, распаковал его и на полу отрезал себе палец. Взяв отрезанную фалангу пальца, он вернулся в салон связи и кинул палец в лицо консультанта, которая не оформила покупку в кредит.

Милиционерам мужчина заявил, что так он отомстил консультанту, которая приняла оплату долгов. По его словам, знай он заранее, что не сможет оформить новый кредит, долги бы не погашал.

По данным врачей, минчанин находился в наркотическом опьянении. Этим летом он освободился из мест лишения свободы, где находился за незаконный оборот наркотиков. Ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражи.

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