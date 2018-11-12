Ректоров вузов могут лишить должностей за некачественное питание студентов

Комитет госконтроля Беларуси выявил в вузах страны нарушения при организации питания студентов. Об этом сообщила главный специалист управления КГК Татьяна Самохина в статье в журнале «Государственный контроль: анализ, практика, комментарии».

Так, выявлены факты несоблюдения технологии приготовления пищи, реализации продукции с истекшими сроками годности, недовложения сырья при приготовлении блюд, несоблюдения правил торговли и санитарных норм и правил.

Всего КГК направил в вузы и предприятия, организующие питание студентов, 46 рекомендаций об устранении нарушений и недостатков. За правонарушения уволены 9 работников общепита, к дисциплинарной ответственности привлечены 114 человек, включая 9 проректоров и 16 ректоров вузов. Повторно за выявленные нарушения наказаны ректоры Брестского госуниверситета имени А.С. Пушкина, Белорусского государственного технологического университета, Барановичского госуниверситета.

КГК рекомендовал правительству рассмотреть вопрос об освобождении от занимаемых должностей ректоров вузов, других должностных лиц, не принявших меры по выполнению поручения главы государства о наведении порядка в организации питания студентов.