В Беларуси ожидается теплая для ноября погода

На этой неделе в Беларуси будет преимущественно без осадков, ожидается теплая погода для этого времени года. Об этом свидетельствуют данные Белгидромета.

Во вторник существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью 3-9 градусов тепла, по востоку 0 - плюс 2. Днем будет от 7 градусов по востоку до 15 тепла в юго-западных районах страны.

В среду преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью от минус 2 градусов по востоку до плюс 8 градусов по западу. Днем в основном 6-12 тепла, лишь в юго-западных районах - 13-15.

В четверг преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью от минус 3 градусов в восточных районах до плюс 6 градусов по западу страны. Днем 5-10 градусов тепла, в юго-западных районах - 11-14.

В пятницу без существенных осадков. Местами туман. Ночью от минус 2 до плюс 5 градусов. Днем 4-10 тепла, в юго-западных районах - до 12.