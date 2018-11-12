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05. 11. 2018

Вице-премьер Турчин анонсировал декриминализацию экономических преступлений

Первый вице-премьер Александр Турчин 5 ноября на открытии “Кастрычніцкага эканамічнага форуму-2018” пообещал в ближайшее время поставить точку в отмене указа №488, направленного против лжепредпринимательской деятельности.

Также он анонсировал декриминализацию экономических преступлений, чтобы в отношении бизнеса применять не силовые методы принуждения к исполнению закона, а экономические. По его словам, серьезный предприниматель никуда не убежит от своего завода или доли на рынке, передает Reformation.

Декриминализация экономических преступлений потребует большой общественной дискуссии, но первый Александр Турчин намерен двигаться в этом направлении.

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Экономика
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