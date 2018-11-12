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05. 11. 2018

Крупную партию телевизоров и бытовой техники ввозили в Беларусь без маркировки контрольными знаками

Источник фото: ГТК

Оперативной таможней в результате проведения во взаимодействии с сотрудниками пограничной службы специального мероприятия пресечена попытка ввоза в Беларусь крупной партии электроники и бытовой техники.

Таможенниками приостановлено движение грузового транспортного средства, следовавшего из Российской Федерации,  в грузовом отсеке которого находилась крупная партия телевизоров и других бытовых товаров.

Установлено, что товары перемещались с нарушением действующего законодательства Республики Беларусь, а именно без  маркировки необходимыми контрольными знаками.

В связи с наличием в действиях перевозчика признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.35 КоАП Республики Беларусь, незаконно ввозимый товар передан в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Советскому району г. Гомеля для дальнейшего ведения административного процесса. Стоимость предметов правонарушения, по предварительной оценке, составила порядка 28 тысяч белорусских рублей.

По материалам Оперативной таможни

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