В Беларуси будет преимущественно без осадков

6 ноября погоду Беларуси будет определять антициклон с центром над Орловской областью России. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха максимальная в середине дня от +7°С по востоку до +15°С в юго-западных районах страны. Атмосферное давление существенно не изменится.

По данным Белгидромета, 7-8 ноября Беларусь будет находиться на западной периферии антициклона с центром над югом европейской части России.

7 ноября преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по востоку до +8°С по западу страны; максимальная - днем +6..+12°С, в юго-западных районах до +15°С.

8 ноября преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от -3°С в восточных районах до +6°С по западу республики; максимальная - днем +5..+10°С, в юго-западных районах +11..+14°С.