В Беларуси начался пробный этап переписи населения

С 5 по 30 ноября в Беларуси проходит первый этап переписи населения страны раунда 2020 года для составления списков домов и помещений в них в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах. Для этого задействуют 1000 человек, которые проведут сплошной обход жилых и нежилых строений.

В качестве регистраторов задействованы коммунальщики, сообщили в Национальном статистическом комитете.



Регистраторы обследуют все строения как действующие, так и строящиеся, в которых проживают или могут проживать люди к моменту проведения переписи в октябре 2019 года, а также нежилые строения, занятые организациями.



При проверке регистратор уточнит, действительно ли здание существует по указанному адресу, проверит имеющуюся информацию и откорректирует ее при необходимости. Если обнаружится здание, которое отсутствует в рабочем списке, но в котором проживают люди, предстоит добавить его на карту и заполнить информацию для нее.