Гранты, льготное налогообложение и доступные кредиты: зачем открывать бизнес в Польше

За последние годы Польша добилась максимального темпа улучшения условий для открытия и ведения бизнеса. С 2008 по 2016 год количество предпринимателей выросло с почти 1,8 млн до более 2,01 миллионов, которые создают в Польше приблизительно 70% ВВП.

Соучредитель Первой Консалтинговой Канцелярии EWIGOL Consulting и спикер Восточноевропейского бизнес-форума Ольга Зеркаль рассказывает об особенностях открытия бизнеса в Польше и преимуществах, которыми обладает страна для малого и среднего бизнеса.

Предприниматели малого и среднего бизнеса составляют около двух третей от всего работающего населения Польши, это и есть средний класс в стране. А микро, малые и средние предприниматели составляют 99,8% от общего числа предпринимателей.

МСБ постоянно развивается в секторе услуг (51,7%), промышленности (10,3%), сфере торговли (24,9%) и строительства (13,1%).

В Польше для бизнеса сейчас создаются лучшие условия и упрощаются процедуры открытия и ведения бизнеса. Иностранцев, желающих обосноваться в Европе, очень привлекает Польша: ощутив почву под ногами там, значительно проще занять свою нишу и закрепить позиции на европейском рынке. К тому же, здесь будет одинаково комфортно как начинающим предпринимателям, так и уже состоявшимся бизнесменам.

Расширение рынков сбыта, доступ к миллионам платежеспособных покупателей, налоговые льготы и доступное кредитование — лишь несколько причин, почему многие предприниматели рассматривают варианты расширения своего бизнеса или создания и реализации новых бизнес-идей за рубежом.

Польша — самая лояльная евространа из всего ЕС, с благоприятной экономической и социальной средой, отсутствием бюрократических барьеров и стабильным законодательством, гибкой системой налогообложения, возможностью получить дотации из ЕС на развитие бизнеса, легализоваться и иметь в будущем европейское гражданство. Эти факторы формируют высокий уровень экономики и предоставляют реальные, выгодные условия для работы.

К тому же, в Восточной и Центральной Европе Польша держит лидерство по росту ВВП, размерам двусторонней торговли и стабильности экономики. Не последнюю роль играет и географическое расположение Польши, что делает страну своего рода мостом между странами Запада и Востока Европейского континента.

Как государство поддерживает МСБ

1. В рамках правительственной программы «Предпринимательство прежде всего» были созданы специальные экономические зоны. Их главная цель — привлечение новых инвесторов и создание рабочих мест для быстрого и равномерного развития регионов. Если у бизнеса есть разрешение на работу в этой зоне, он получает налоговые льготы.

2. В зависимости от величины предприятия и созданных им рабочих мест, местные органы власти могут предоставить компании льготы на недвижимость.

3. Государство обеспечивает финансовую поддержку при создании бизнеса в приоритетных направлениях: капитальное строительство, строительство городской инфраструктуры, альтернативная энергетика и другие отрасли.

4. Польские банки открывают для МСБ доступ к выгодным кредитам и дают предпринимателям ссуды на развитие бизнеса. В зависимости от сферы и вида деятельности, ставки могут быть 3-5% годовых или еще ниже.

5. Государство уделяет особое внимание поддержке инновационных производств и возмещает до 50% стоимости покупки или пользования продуктами интеллектуальной собственности, результатами научных исследований. Использоваться они должны для производства качественно новой продукции или услуг. Помощь выделяется на протяжении максимум 3 лет или до тех пор, пока инвестиции в инновационный продукт не окупятся.

Гранты от Европейского Союза — еще один важный инструмент для поддержки среднего и малого бизнеса в Польше. Такой грант может получить бизнес, работающий в одном из 6 направлений, которые финансирует ЕС: инфраструктура и окружающая среда, человеческий капитал, инновационная экономика, развитие Восточной Польши, техническая поддержка, развитие территориального самоуправления.

5 основных нюансов открытия бизнеса в Польше

1. Регистрация предприятия

Для того чтобы зарегистрировать бизнес и открыть банковский счет, потребуется только загранпаспорт. В Польше существует два способа регистрации компании:

Регистрация юрлица онлайн, через инновационную систему Министерства юстиции Польши;

Регистрация по нотариальной доверенности.

2. Обязательные платежи

Есть два обязательных платежа при открытии бизнеса:

5000 злотых (около 1200 евро) — уставной капитал для открытия ООО; 200 евро в месяц — стоимость содержания фирмы.

Отдельно стоит учесть расходы при непосредственном ведении бизнеса: бухгалтерия, аренда виртуального/реального офиса, оборудование, мобильная связь, реклама и маркетинг, зарплата персоналу и налоги.

3. Форма организации предпринимательской деятельности

В Польше существуют такие формы организации:

Общество с ограниченной ответственностью

Частное общество

Товарищество общего типа

Открытое общество

Полное товарищество

Коммандитное товарищество, коммандитное общество

Представительство иностранного предприятия и другие.

Но у иностранцев популярнее всего — общество с ограниченной ответственностью, которое позволяет заниматься практически любой законной деятельностью. По статистике, ООО составляют более 80% всех зарегистрированных предприятий в Польше.

4. Налоги

При выборе государства для расширения бизнеса важно обратить внимание на налоги. Так, в Польше налоговая ставка подоходного налога для ООО от 19% — это один из самых низких уровней налогообложения среди стран Евросоюза. Для сравнения, в Германии — 30%, в Эстонии — 21%, в Венгрии — 20,6%.

Кроме того:

- налоговые обязательства возможны с момента возникновения дохода;

- увеличение расходной части позволит снизить налоговую нагрузку вплоть до 0%;

- есть возможность налоговых льгот (снижение либо упразднение налога) в случае регистрации предприятия в свободной экономической зоне.

5. Общие требования

Для иностранных предпринимателей существуют очень простые требования, совпадающие с правилами многих других стран ЕС:

быть старше 18 лет;

иметь загранпаспорт, действительный минимум 18 месяцев;

предоставить справку об отсутствии судимости;

скопить стартовый капитал.

Узнать больше о том, как зарегистрировать свой бизнес в Польше, получить вид на жительство для себя и семьи на основании хозяйственной деятельности в Польше, как работать в системе льготного налогообложения и снизить налоги на 95%, как получить дотацию до 5 млн евро, можно на Восточноевропейском бизнес-форуме, который пройдет 20-22 ноября во Вроцлаве.