Два мероприятия в честь «Дня Пианиста 8 ноября» в Минске

Рады сообщить, что 8-ноября отмечается праздник "День пианиста" и в его честь в нашем городе в БелГосФилармонии пройдет 2 очень интересных события. Кстати, отмечается этот праздник каждый год не только в нашей стране, но и по всеми миру, например, в Казани или Китае. Но именно в этом году в городе Минске, пианисты смогут попасть на два масштабных мероприятия в свой профессиональный праздник.

1. 8 ноября в Малом зале Белгосфилармонии пройдет фортепианный концерт. Выступят такие экстраординарные пианисты как Александр Поляков, Юлия Архангельская и Артем Шаплыко.Так же восхитительным дополнением станут романтические композиции в исполнении скрипачки Ксении Бельтюковой, и экзотические песни в исполнении китайской вокалистки ГэлименЧжу.

Кульминацией вечера будет слияние двух видов искусств: музыки и танца. Под звуки рояля будет танцевать Диана Барбарчик.Так же будет исполнение в шесть рук на рояле «STAINWAY» таких пьес как «ВАЛЬС» и «РОМАНС» композитора С. В. Рахманинова.Отпраздновать "ДЕНЬ ПИАНИСТА" таким способом можно будет 8 ноября в 19.00 в Малом зале Белгосфилармонии.

2. Бесплатный семинар-практикум "Акустическое звучание цифровых инструментов", который будет полезен для преподавателей фортепиано, студентов и всех тех кому интересна фортепианная тема)

Данный семинар проводится с целью повышения квалификации преподавателей музыки. В рамках мероприятия все участники семинара не только получат всеобъемлющую информацию по современным технологиям и инструментам, но и смогут попробовать их в действии, оценив их помощь в повышении эффективности учебного процесса. По окончании семинара всем слушателям выдаются специальные именные сертификаты!. А также каждый участник получит приятные памятные призы.

Семинар проводит Рутгерс Денис Петрович - пианист, лауреат международных конкурсов, аранжировщик. Преподаватель Академии ПК и ППРО (Г. Москва) по современным муз. технологиям. Преподаватель Московского Института Открытого Образования по направлению "Клавишный синтезатор Семинар бесплатный, но необходима предварительная запись. Так как уже желающих огромное количество, а места ограничены)

Вот такие 2 мероприятия пройдут в нашем городе, в честь международного Дня Пианиста 8 ноября! Будем очень рад видеть Вас на данных событиях нашего города.