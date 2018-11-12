Лента RSS
Подписаться на ленту
06 ноября 2018, вторник, 10:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
06. 11. 2018

Более 500 тыс. автомобилей воспользовались понтонной переправой под Житковичами

Источник фото: МЧС

В ближайшее время после открытия обновленного моста через реку Припять в Житковичском районе Гомельской области спасатели начнут работу по демонтажу понтонно-мостовой переправы возле деревни Борки. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

За восемь месяцев этого года ею воспользовались более 500 тыс. транспортных средств.

Совсем скоро необходимость в понтоне отпадет, и люди смогут ездить по обновленному мосту, отметили в МЧС.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.