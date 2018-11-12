Фигурантам «дела БЕЛТА» выдвинули обвинения

5 ноября некоторым подозреваемым по «делу БЕЛТА» было предъявлено обвинение по ч.2 ст.349 УК Беларуси. В частности, обвинение предъявлено четырем сотрудникам портала TUT.BY. Все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Их обвиняют в умышленных из корыстной и иной личной заинтересованности с нарушением системы защиты несанкционированных доступах к компьютерной информации, хранящейся в компьютерной системе и сети РУП «БЕЛТА», повлекших по неосторожности существенный вред, передает TUT.by.

Сумма ущерба разная в каждом из случаев и варьируется от 3000 до 14230 рублей.

Как сообщал Телеграф, 7 августа в Беларуси прошла серия задержаний журналистов БелаПАН, TUT.by и других СМИ. Следственный комитет по материалам проверки МВД возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Как сообщили в СК, поводом к уголовному делу стало сообщение РУП «БелТА» о сбоях при доступе к платной подписке услуг, которые предоставляло предприятие одному из его заказчиков.

По данным СК, в 2017-2018 годах без ведома и согласия «БелТА» совершено более 15 тыс. несанкционированных подключений к информации из компьютерной системы предприятия.

Директор БелТА Ирина Акулович раскрыла подробности уголовного дела. По ее словам, задержанные не платили деньги за платную подписку на информационную ленту, благодаря которой можно получать информацию, которой еще нет на сайте. Они, заявил Ирина Акулович, под чужими паролями подключались к этой ленте и использовали эту информацию

Редактор агентства БелаПАН Ирина Левшина претензии СК назвала непонятными и абсурдными. По ее мнению, следователи используют БелТА в своих целях. Ирина Левшина подчеркнула, что если бы у коллег из БелТА возникли подозрения, то их можно было решить этот вопрос путем диалога. «Если же довели до уголовного дела, то за этим стоит кто-то другой, а не БелТА», - считает Ирина Левшина.