В исправительной колонии под Ивацевичами произошел бунт

В исправительной колонии № 22 под Ивацевичами, также известной как «Волчьи норы», в ночь с 3 на 4 ноября произошел бунт. Якобы бунт с требованием снять администрацию поддержали все отряды. Заключенные заблокировали двери в отрядах, несколько представителей администрации пострадали.

Об этом сообщают "Белорусские новости" со ссылкой на паблик «Беларуская Турма». 4 ноября в колонии ждали главу департамента исполнения наказаний МВД Олега Маткина, но безрезультатно. Тем не менее, администрацию колонии временно заменяет брестское управление ДИН МВД. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby