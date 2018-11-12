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06. 11. 2018

В исправительной колонии под Ивацевичами произошел бунт

В исправительной колонии № 22 под Ивацевичами, также известной как «Волчьи норы», в ночь с 3 на 4 ноября произошел бунт. Якобы бунт с требованием снять администрацию поддержали все отряды. Заключенные заблокировали двери в отрядах, несколько представителей администрации пострадали.

Об этом сообщают "Белорусские новости" со ссылкой на паблик «Беларуская Турма».

4 ноября в колонии ждали главу департамента исполнения наказаний МВД Олега Маткина, но безрезультатно. Тем не менее, администрацию колонии временно заменяет брестское управление ДИН МВД.

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