В Беларуси расследовали дело 37-и торговцев психотропами

Следственный комитет Беларуси завершил расследование масштабного уголовного дела о деятельности «работников» двух крупных интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ. В 2016-2017 годах более 30 человек из корыстных побуждений вступили в международные преступные организации, торгующие наркотиками и психотропами, сообщили в СК.

Обвиняемые выполняли различные роли: разделяли крупные партии запрещенных веществ и распределяли их между другими участниками, сбывали наркотики и психотропы потребителям с помощью закладок, привлекали новых покупателей, сбывали пробные порции и контролировали отзывы потребителей.

Деятельность одного из магазинов, “White&Fluffy”, пресечена, он прекратил свое существование. Также установлены личности руководителей обеих торговых площадок.

Кроме того, пресечены крупные каналы поставки запрещенных веществ из России и Украины. Среди обвиняемых – 36-летний гражданин РФ, который перевозил крупные партии наркотиков и психотропов в Беларусь из России для их распространения магазинами. Также в Украине задержан поставщик, неоднократно перевозивший запрещенные вещества в Беларусь.

Магазины для привлечения новых потребителей использовали скидки и акции, размещали объявления о работе, обещая высокие заработки и безопасность деятельности.

Средний возраст обвиняемых – 27 лет, среди них одна женщина, остальные – мужчины в возрасте от 18 до 46 лет. Восемь фигурантов окончили вузы, 15 – имели законные источники дохода и постоянное место работы или занимались предпринимательской деятельностью. 11 подследственных ранее были судимы, в том числе за незаконные действия с наркотиками.

Действия 37 обвиняемых квалифицированы следствием по ст. 285 УК (33 обвиняемых), ст. 328 УК (37 обвиняемых, 33 из них – по части 4), ст. 328-1 УК (1 обвиняемый), ст. 329 УК (3 обвиняемых). 33 фигуранта заключены под стражу. Наложен арест на автомобили и компьютерную технику на более чем 117 тыс. рублей. Дело передано прокурору для направления в суд.