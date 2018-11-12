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06. 11. 2018

ЗВР Беларуси за октябрь выросли на 181 млн долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября, по предварительным данным, составили 7,11 млрд долларов в эквиваленте. За октябрь они выросли на 181,3 млн долларов (на 2,6%) после снижения в сентябре на 320 млн долларов (на 4,4%). Об этом сообщили в Национальном банке.

ЗВР в октябре выросли за счет поступления в бюджет валюты от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступления очередного транша ЕФСР, поступление средств от продажи на внутреннем рынке облигаций в валюте, покупка валюты Нацбанком на Белорусской валютно-фондовой бирже, а также за счет увеличения стоимости монетарного золота.

Беларусь в октябре исполнила своих обязательств в валюте на 290 млн долларов.

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