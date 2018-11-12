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06. 11. 2018

Трое граждан Беларуси погибли в ДТП в России

Трое граждан Беларуси погибли в дорожно-транспортном происшествии на территории Калужской области России. Авария произошла ночью 6 ноября на 86-м километре трассы М3 «Украина» в Боровском районе. Микроавтобус Citroen с вахтовиками из Гомельской области через встречную полосу выехал на обочину дороги, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП трое рабочих погибли на месте, еще шестеро пострадавших были госпитализированы, сообщает ГТРК Калуга.

Предположительно, водитель мог уснуть за рулем.

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Аварии, ДТП
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