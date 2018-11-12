Трое граждан Беларуси погибли в ДТП в России

Трое граждан Беларуси погибли в дорожно-транспортном происшествии на территории Калужской области России. Авария произошла ночью 6 ноября на 86-м километре трассы М3 «Украина» в Боровском районе. Микроавтобус Citroen с вахтовиками из Гомельской области через встречную полосу выехал на обочину дороги, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП трое рабочих погибли на месте, еще шестеро пострадавших были госпитализированы, сообщает ГТРК Калуга. Предположительно, водитель мог уснуть за рулем. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby