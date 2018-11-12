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06. 11. 2018

Лукашенко не нужна российская военная база в Беларуси

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября на встрече с американскими аналитиками заявил, что не видит необходимости в создании на территории страны военных баз других государств, в том числе России. «Мы ее (российскую военную базу – Телеграф) не размещаем, потому что она здесь не нужна», - сказал он.

«Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены», - подчеркнул президент, передает БелТА.

По его словам, белорусские военные в состоянии эффективно противостоять любой агрессии и конфликту и выполнить функции, возложенные на них договором с Россией.

При этом Александр Лукашенко заявил, что если НАТО продолжит размещать базы в Польше, Беларуси будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное.

Тем не менее, по его словам, что ведущиеся разговоры о военной базе России являются не более чем болтовней и ненужным пиарам, поскольку Минск не хочет инициировать «никаких шагов, чтобы вы подумали, что белорусы какие-то ненормальные: говорят одно, делают другое и готовятся к войне».

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