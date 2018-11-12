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06. 11. 2018

В Воложине пьяный муж в ссоре убил пьяную жену

Источник фото: Следственный комитет

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о жестоком убийстве 40-летней женщины 25 апреля в одном из блоков общежития в Воложине. Дело передано в прокуратуру для направления в суд, сообщили в СК.

39-летний супруг умершей утверждал, что обнаружил жену на полу без признаков жизни, когда вошел в комнату. Однако были получены сведения о криминальном характере смерти женщины, что стало основанием для задержания мужчины. Муж пояснил, что супруга сама упала на сушилку и ударилась. 

Ранее супружеская пара, проживающая в общежитии с двумя малолетними детьми, состояла на учете как находящаяся в социально-опасном положении. Женщина периодически рассказывала знакомым, что муж ее избивает, но в милицию не обращалась.

По данным следствия, накануне преступления оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате возникшей ссоры муж более 30 раз ударил ее руками и ногами в жизненно-важные органы женщины, что стало причиной ее смерти, а затем пошел к детям смотреть телевизор. Обнаружив ее мертвой на полу, попытался скрыть следы преступления, позвонил знакомому и попросил вызвать скорую для жены, которой якобы стало плохо. 

Мужчине предъявлено обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК. Обвиняемый заключен под стражу.

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