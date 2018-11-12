Держатели карточек Mastercard банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в рекламной акции «Стань ближе к Лиге Чемпионов»

Рассчитываясь карточкой Mastercard, эмитированной ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), клиенты банка могут принять участие в рекламной акции «Стань ближе к Лиге Чемпионов» и получить возможность попасть на финал Лиги чемпионов UЕFA на стадионе Метрополитано в Мадриде.

Для участия в акции необходимо:

· зарегистрироваться на сайте promo.mastercard.by;

· совершать операции оплаты товаров или услуг по карточке Mastercard, эмитированной ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), на сумму от 10 белорусских рублей;

· загрузить на сайт карт-чеки с суммой от 10 белорусских рублей (1 балл = 1 рубль);

· обменивать баллы на сувениры из каталога.

Период проведения рекламной акции: с 1 ноября по 31 декабря 2018 года.

Накопив от 100 баллов, участники акции принимают участие в розыгрыше призов рекламной игры: 200 наручных часов Jacques-Lemans и три поездки на две персоны на финал Лиги чемпионов UEFA в Мадриде.

С правилами можно ознакомиться на сайте банка.