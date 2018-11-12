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06. 11. 2018

В Калинковичах ребенок открыл окно и выпал с четвертого этажа

В Калинковичах (Гомельская область) из окна четвертого этажа выпал полуторагодовалый малыш. Инцидент произошел днем 2 ноября в одной из пятиэтажек города, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Мальчик выбрался из стоявшей у окна кроватки, перебрался на подоконник, открыл окно со стеклопакетом и выпал из него. В момент происшествия в другой комнате находились мать и старшая сестра малыша.

С множественными переломами мальчика был госпитализирован.

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