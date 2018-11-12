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06. 11. 2018

В Минске россиянин украл в ресторане 4000 рублей и потратил их в казино

Источник фото: Следственный комитет

В Минске задержан гражданин России, который украл 3980 рублей из сейфа в одном из ресторанов города. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Оказалось, что 27 октября около полуночи заведующий производством ресторана проник на территорию заведения, и, зная о месте нахождения ключа от сейфа, похитил деньги.

После кражи мужчина направился в игорное заведение, где украденное потратил на азартные игры.

В отношении 34-летнего россиянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 (Кража) УК.

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