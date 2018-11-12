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06. 11. 2018

Лукашенко заинтересован в крепком трансатлантическом партнерстве

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября на встрече с представителями аналитических центров США заявил, что, восстанавливая нормальные отношения с США, поддерживая добрососедские связи с Европейским союзом, расширяя партнерство с НАТО, Беларусь стремится к выстраиванию равноправного диалога со всеми.

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По его словам, значительное внимание Беларусь уделяет проблемным вопросам с государствами-соседями: как членами НАТО, так и не входящими в Альянс, сообщили в Администрации главы государства. 

Президент констатировал, что Беларусь находится между двумя крупнейшими центрами силы и опасается любой военной конфронтации между Западом и Востоком. «Наша страна категорически не заинтересована в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженных», - подчеркнул он, добавив, что военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер.  

Александр Лукашенко отметил, что в нынешних условиях «любые действия, нарушающие хрупкий статус-кво в регионе, чреваты очередным витком эскалации, который непременно затронет и нашу страну». Он также заявил, что Беларусь заинтересована в сильной и единой Европе, крепком трансатлантическом партнерстве, которое, по его словам, является основной опорой нашей планеты.

Глава государства добавил, что от сплоченности стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента, в том числе решение украинского конфликта.

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