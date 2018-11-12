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08. 11. 2018

В Беларуси будет облачно, возможен туман

В четверг, 8 ноября, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер южный умеренный.

По данным Белгидромета, максимальная температура воздуха составит +3..+9°С, по юго-западу +10..+12°С.

В Минске: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Утром туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха: утром +1..+3°С, днем +4..+6°С, вечером +2..+4°С.

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Беларусь
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