В Беларуси будет облачно, возможен туман

В четверг, 8 ноября, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер южный умеренный.
По данным Белгидромета, максимальная температура воздуха составит +3..+9°С, по юго-западу +10..+12°С.
В Минске: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Утром туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха: утром +1..+3°С, днем +4..+6°С, вечером +2..+4°С.
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