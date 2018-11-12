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08. 11. 2018

Результаты матчей Лиги чемпионов 6 и 7 ноября

6 и 7 ноября состоялись матчи четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Представляем вашему вниманию результаты поединков:

Группа А

"Монако" - "Брюгге" - 0:4 

"Атлетико" - "Боруссия" (Д) - 2:0 

Группа B

"Тоттенхэм" - ПСВ - 2:1 

"Интер" - "Барселона" - 1:1 

Группа С

"Црвена Звезда" - "Ливерпуль" - 2:0 

"Наполи" - ПСЖ - 1:1 

Группа D

"Шальке" - "Галатасарай" - 2:0 

"Порту" - "Локомотив" - 4:1 

Группа G

ЦСКА - "Рома" - 1:2

"Виктория" - "Реал" - 0:5

Группа H

"Валенсия" - "Янг Бойз" - 3:1

"Ювентус" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2

Группа E

"Бавария" - АЕК - 2:0

"Бенфика" - "Аякс" - 1:1

Группа F

"Лион" - "Хоффенхайм" - 2:2

"Манчестер Сити" - "Шахтер" - 6:0

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