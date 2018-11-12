Результаты матчей Лиги чемпионов 6 и 7 ноября

6 и 7 ноября состоялись матчи четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Представляем вашему вниманию результаты поединков:
Группа А
"Монако" - "Брюгге" - 0:4
"Атлетико" - "Боруссия" (Д) - 2:0
Группа B
"Тоттенхэм" - ПСВ - 2:1
"Интер" - "Барселона" - 1:1
Группа С
"Црвена Звезда" - "Ливерпуль" - 2:0
"Наполи" - ПСЖ - 1:1
Группа D
"Шальке" - "Галатасарай" - 2:0
"Порту" - "Локомотив" - 4:1
Группа G
ЦСКА - "Рома" - 1:2
"Виктория" - "Реал" - 0:5
Группа H
"Валенсия" - "Янг Бойз" - 3:1
"Ювентус" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2
Группа E
"Бавария" - АЕК - 2:0
"Бенфика" - "Аякс" - 1:1
Группа F
"Лион" - "Хоффенхайм" - 2:2
"Манчестер Сити" - "Шахтер" - 6:0
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