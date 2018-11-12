Минск впервые встречает берлинский фестиваль XJAZZ

С 15 по 17 ноября в Минске состоится трехдневный многожанровый праздник музыки XJAZZ Minsk Edition. Фестиваль пройдет в рамках «Недель Германии в Республике Беларусь». Это будут концертные программы для взрослых и детей, мастер-классы и джем-сейшены, afterparty. Концерты пройдут на традиционных и альтернативных площадках Минска - культурном центре «Корпус», пространстве «ОК16», дворце искусств на Козлова, 3 и Белорусской госфилармонии.

Когда: 15 ноября 2018г.

Где: центр «Корпус» (проспект Машерова 9, к.8)

18.00 – Открытие фестиваля. Мастер-класс / лаборатория (XJAZZ lab). О лаборатории: XJAZZ Labs - семинар-дискуссия не только для профессиональных музыкантов и музыкантов-любителей, но и для всех, кто заинтересован в изучении общей идеи импровизации, композиции в реальном времени, эмпатического общения. Лабораторию ведет Себастьян Студницкий и участники проекта «MEMENTO».

19.30 – Jazz jam-session

Справочно: Джем-сейшн (англ. jam-session) — длительная импровизация музыкантов одной или разных групп, во время которой каждый может блеснуть своим индивидуальным мастерством. Сам термин джем (jam) пришел из джаза приблизительно к 1929-ому году и понимался как короткая и свободная импровизация всей музыкальной группы.

Когда: 16 ноября

Где: пространство ОК16 (ул. Октябрьская, 16)

19.00 - XJAZZ Minsk 2018. Большой джазовый концерт (Берлин-Минск).

Участники концерта:

• Джазовый ансамбль Studnitzky Trio (альбом «KY Organic» / Германия)

• Джазовый квартет Михаила Филлипени (Минск)

• Трио Константина Горячего (Минск)

• Грёзы Пафнутия (Минск)

22.00 - XJAZZ Minsk 2018. Концерт берлинской электро-техно группы «Komfortrauschen» и DJ Лавр (Минск).

Когда: 17 ноября

Где: Дворец искусства (Козлова, 3)

14.00 - Интерактивная музыкальная программа «Джаз для самых маленьких».

О программе: интерактивная программа для детей и их родителей, позволяющая раскрыть идею музыкальной импровизации и увлечь ею даже самых маленьких слушателей.

В программе участвуют берлинские гости от XJAZZ Berlin - джазовое трио Себастьяна Студницкого, а также известный своей неординарностью и исключительной разносторонностью белорусский валторнист Пафнутий Кузякин.

Где: Белорусская государственная филармония (проспект Независимости, 50)

19.00 - Вечерний концерт: «MEMENTO».

О концерте: 17 ноября на сцене Белорусской Государственной Филармонии джазовый ансамбль Studnitzky Trio совместно с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Беларусь завершат программу премьерного «XJAZZ Minsk Edition» проектом «MEMENTO».