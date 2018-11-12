Лукашенко улетел в Казахстан на сессию ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан, в столице которого - Астане - он примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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В ходе форума планируется обсудить проблемы международной и региональной безопасности, взаимодействие на международной арене, сообщили в Администрации главы белорусского государства.

Также в повестку дня вынесены перспективы и деятельность ОДКБ, в том числе кадровые, организационные и финансовые аспекты.

ОДКБ была основана в 1992 году. Кроме Беларуси, в ее состав входят также Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.