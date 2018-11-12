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08. 11. 2018

В Брестском районе очевидец спас женщину из горящего дома

Источник фото: МЧС

Днем 7 ноября в Брестском районе произошел пожар в жилом деревянном доме в деревне Малая Раковица. К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, его кровля обрушилась, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

До прибытия подразделений МЧС 55-летний мужчина, который проезжал мимо, из горевшего дома спас 60-летнюю сожительницу хозяина дома, найденную им на полу в жилой комнате. Женщина с термическими ожогами 15% тела была госпитализирована.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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