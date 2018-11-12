В Брестском районе очевидец спас женщину из горящего дома

Днем 7 ноября в Брестском районе произошел пожар в жилом деревянном доме в деревне Малая Раковица. К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, его кровля обрушилась, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
До прибытия подразделений МЧС 55-летний мужчина, который проезжал мимо, из горевшего дома спас 60-летнюю сожительницу хозяина дома, найденную им на полу в жилой комнате. Женщина с термическими ожогами 15% тела была госпитализирована.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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