Родильный зал на сцене и сотни врачей в зале: в Минске пройдет второй конгресс мам и врачей

Недавно в Минске более 10 тысяч семей сели за парты на оупен-классах для современных родителей «ПапаPro», и теперь пришло время продолжить обучение на республиканском конгрессе «МамаPro». В течение года он побывал во всех городах Беларуси и вновь вернулся в Минск. В этом году конгресс сохранит традиционный формат открытого диалога мам и пап с врачами – ведущими специалистами в области материнства и детства.

5 ПОВОДОВ ПОЙТИ НА «МАМАPRO» Широкая программа. В течение дня здесь обсудят три тематических блока: планирование и течение беременности, роды и послеродовое восстановление, педиатрия и здоровье ребенка. Интерактивный формат. Так, в лекционном блоке о родах на сцене появится импровизированный родзал с креслом и врачами. Будущие мамы смогут в теории пройти поэтапно весь процесс родов и научиться вещам, которые обычно вызывают затруднения. Топовые эксперты. На республиканском конгрессе выступят известные врачи – ведущие акушеры-гинекологи, педиатры, психологи, иммунологи и так далее. В этот же день в отдельном блоке в рамках конгресса будет проходить форум для врачей, на который приедут сотни специалистов со всей страны. Они с помощью интерактивных игр и воссоздания жизненных ситуаций будут учиться грамотно и свободно общаться с коллегами и пациентами. Подарок каждому гостю. В рамках конгресса будет работать мама-маркет, где все родители смогут узнать про новинки, облегчающие повседневные хлопоты молодой семьи, а также обязательно получат подарки (сразу при регистрации) от брендов-партнеров проекта, которые заботятся о здоровье и комфорте молодых семей. Они же выступают экспертами и готовят тематические выступления. Так, партнер проекта Bella Baby Happy расскажет о детской гигиене и объяснит, как выбирать подгузники, а бренды «Растишка» и «Тема» поделятся секретами здорового питания и формирования полезных привычек с рождения. Специальные зоны общения с врачами тет-а-тет. Там мамы смогут поговорить с топовыми узкими специалистами акушерства, гинекологии, педиатрии. Регистрация на консультации откроется заранее на сайте mamapro.by. Также накануне мероприятия пройдет фестиваль для всей семьи «МамаТайм». За 10 счастливых дней ряд салонов, фитнес-клубов и даже клининговая служба подарят родителям специальную скидку по промокоду от «МамаPro». Все точки фестиваля и детали можно будет прочитать на сайте mamapro.by. Там же открыта регистрация на конгресс, вход свободный. Что: республиканский конгресс «МамаPro» Где: гостиница «Виктория Олимп» (пр. Победителей, 103) Когда: 24 ноября, 10.00-17.00. Старт регистрации участников – 10.00. Старт программы – 11.00. Как записаться: участие в конгрессе бесплатно, но обязательно по предварительной регистрации на сайте mamapro.by. Телефон для справок: +375(29)6800778 СПРАВКА «Мама Pro» – первая офлайн- и онлайн площадка для взаимодействия будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты, образования. Конгресс организован командой Pro при поддержке Министерства здравоохранения РБ и Министерства труда и социальной защиты РБ. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby