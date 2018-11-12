В Гродно в ДТП пострадал трехмесячный ребенок

В Гродно днем 7 ноября на улице Ольшанке произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал трехмесячный ребенок. ДТП произошло, когда автомобиль Nissan ехал по улице Отечественной, а автомобиль Audi выезжал с улицы Огинского и не пропустил его. От удара автомобиль Audi развернуло.

По словам водителя Nissan, женщина-водитель Audi отвлеклась на разговор с подругой, передает New Grodno. В Nissan находилось двое детей, одного из которых – трехмесячного – забрали врачи. Оба ребенка были пристегнуты. В больнице констатировали испуг младшего. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby