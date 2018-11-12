Лента RSS
Подписаться на ленту
08 ноября 2018, четверг, 10:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
08. 11. 2018

В Гродно в ДТП пострадал трехмесячный ребенок

В Гродно днем 7 ноября на улице Ольшанке произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал трехмесячный ребенок. ДТП произошло, когда автомобиль Nissan ехал по улице Отечественной, а автомобиль Audi выезжал с улицы Огинского и не пропустил его. От удара автомобиль Audi развернуло.

По словам водителя Nissan, женщина-водитель Audi отвлеклась на разговор с подругой, передает New Grodno.

В Nissan находилось двое детей, одного из которых – трехмесячного – забрали врачи. Оба ребенка были пристегнуты. В больнице констатировали испуг младшего.

Это Интересно
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.