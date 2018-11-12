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08. 11. 2018

Европейская народная партия призвала прекратить «дело БелТА»

7 ноября в Хельсинки (Финляндия) на Конгрессе Европейской народной партии было принята резолюцию по Беларуси, требующая прекратить репрессии в отношении СМИ и журналистов. Также ЕНП призвала Евросоюз пересмотреть приоритеты диалога с Беларусью. Об этом сообщили в оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия».

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В ЕНП обратили внимание на критический рост давления на демократическое движение в Беларуси, нарушения прав человека и сложную ситуацию для оппозиции, независимых профсоюзов, гражданского общества, журналистов, уточнили в Движении «За Свабоду».

Партия также призвала белорусские власти немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных, пересмотреть приговор лидерам профсоюза РЭП, прекратить преследование журналистов по «делу БелТА», выполнить свои обязанности в области свободы объединений, свободы слова и собраний.

ЕНП призвала Европейский парламент и Европейскую комиссию в срочном порядке пересмотреть приоритеты сотрудничества с Беларусью, а также рассмотреть дополнительные возможности для защиты права человека в Беларуси. ЕНП считает необходимым связать диалог с Беларусью с вопросом соблюдения прав человека, реформой избирательного права и правоохранительной системы.

Резолюция была подготовлена ​​белорусской Правоцентристской коалицией, куда входят БХД, Движение «За Свабоду» и Объединенная гражданская партия.

«Учитывая то, что практически все руководство ЕС - представители ЕНП, принятая резолюция очень важна для определения политики ЕС в отношении нашей страны», - заявил сопредседатель БХД Виталий Рымашевский.

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