Произошел сбой оборудования на белорусско-латвийской границе

С 6 ноября на латвийской стороне пунктов пропуска «Урбаны» и «Григоровщина» происходят сбои в эксплуатации программного обеспечения электронной системы оформления транспортных средств. Латвийской таможенной службой не выполняются установленные нормы приема грузовых автомобилей, следующих из Беларуси. В связи с этим возможно затруднение движения в Латвийскую Республику, сообщили Телеграфу в ГТК.

Также 7 ноября на сопредельной стороне пункта пропуска «Котловка» не осуществлялась подача транспортных средств на въезд в Беларусь из-за сбоев в работе программных продуктов литовской таможенной службы. По информации таможенной службы Литвы, в настоящее время оформление транспорта производится в штатном режиме. Перевозчикам просьба учитывать данную информацию при пересечении границы и выбирать альтернативные маршруты движения. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby