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08. 11. 2018

Произошел сбой оборудования на белорусско-латвийской границе

Источник фото: БелТА

С 6 ноября на латвийской стороне пунктов пропуска «Урбаны» и «Григоровщина» происходят сбои в эксплуатации программного обеспечения электронной системы оформления транспортных средств. Латвийской таможенной службой не выполняются установленные нормы приема грузовых автомобилей, следующих из Беларуси. В связи с этим возможно затруднение движения в Латвийскую Республику, сообщили Телеграфу в ГТК.

Также 7 ноября на сопредельной стороне пункта пропуска «Котловка» не осуществлялась подача транспортных средств на въезд в Беларусь из-за сбоев в работе программных продуктов литовской таможенной службы. По информации таможенной службы Литвы, в настоящее время  оформление транспорта производится в штатном режиме.

Перевозчикам просьба учитывать данную информацию при пересечении границы и выбирать альтернативные маршруты движения.           

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