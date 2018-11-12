БАТЭ принимает сегодня лондонский "Челси" в Лиге Европы

Футболисты борисовского БАТЭ 8 ноября в рамках второго круга группового этапа Лиги Европы УЕФА в 20:55 на "Борисов-Арене" они примут лондонский "Челси". Выездная встреча две недели назад в Англии завершилась победой хозяев со счетом 1:3.

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Матч сегодня будет судить бригада арбитров из Черногории, а сама игра выйдет в прямой трансляции в эфире телеканала "Беларусь 5".

Также 8 ноября в группе L в Будапеште венгерский "Види" примет греческий ПАОК. Ранее венгерская команда переиграла греков со счетом 2:0.

Турнирное положение команд: "Челси" - 9 очков, БАТЭ - 3, ПАОК - 3, "Види" - 3.