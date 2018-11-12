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08. 11. 2018

БГУ вошел в рейтинг вузов по «физическим наукам»

Белорусский государственный университет (БГУ) впервые вошел в престижный мировой предметный рейтинг вузов по «физическим наукам» THE (Physical Sciences Subject Ranking Times Higher Education). Всего в списке 963 вуза из различных стран. Белорусский вуз попал в группу 601−800, сообщили в БГУ.

«Физические науки» объединяют физику, астрономию, математику, статистику, химию, геологию и науки о Земле. Для участия в рейтинге вузу необходимо иметь наличие более 500 публикаций по этим направлениям в изданиях из реферативной базы Scopus. Сравнение университетов проводится по 13 критериям, разделенным на группы: образовательная деятельность, научные исследования, цитируемость публикаций, международное сотрудничество, инновации.

Лучшими вузами признаны Принстонский университет, Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет. Все они находятся в США.

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