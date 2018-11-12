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08. 11. 2018

Вице-премьер: бензин АИ-92 должен стоить на 24 копейки больше

АЗС в Беларуси

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко 6 ноября, посещая ОАО "Гродно Азот", назвал справедливую цену литра бензина в стране. Об этом сообщили в белорусском правительстве. По его словам, хотя за август-октябрь бензин в Беларуси подорожал на 12 копеек, «в долларовом эквиваленте подорожание составило 1 цент».

«При сегодняшней стоимости барреля в 72 доллара справедливая цена за литр АИ-92 - 77 центов (1,64 рубля против сегодняшних 1,4 рубля – Телеграф)», - заявил Игорь Ляшенко.

Вице-премьер подчеркнул, что если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 копейку в Беларуси продолжится. Таким образом, литр АИ-92 должен подорожать на 24 копейки.

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