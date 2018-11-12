В новом клипе «J:морс» – съемки из первой белорусской авиакругосветки!

Группа «J:морс» совместно с проектом Letim.by представила в интернете клип на песню «Крылы» о первом белорусском кругосветном авиаперелете. В ролик вошли документальные кадры, отснятые летчиками на протяжении всего путешествия: от белорусских лесов до американских равнин и бескрайних просторов Атлантики.

В августе-сентябре 2018 года белорусы Александр Центер и Андрей Борисевич на Cessna 182T с белорусским регистрационным номером EW 490-LL облетели вокруг земного шара. За 30 дней пути они преодолели 30 тысяч километров, включавшие такие особо сложные участки, как перелет над Атлантическим океаном. И все это на одномоторном винтовом самолете длиной меньше 10 метров.

– У меня «J:морс» уже десять летв числе любимых групп, – говорит пилот Андрей Борисевич. – Естественно, в полете мы слушали их записи, какие-то фрагменты попадали в наши Instagram-репортажи. Узнав об этом, ребята передали нам привет – спели песню «Гренландия» накануне нашего пролета над этим островом. А уже после возвращения в Минск мы встретились, познакомились и подружились.

– Когда я узнал, что белорусские парни совершают кругосветку на самолете –радовался как ребенок! – признается лидер «J:морс» Владимир Пугач. – Меня всегда заводили такие вещи. Я сам люблю путешествовать. Но когда отсматривали для клипа видеоматериал из перелёта, понял, что с этим ничто не сравнится. Разве что полет в космос.

По итогам перелета Letim.by представит полноформатный фильм, так что клип вполне можно считать трейлером к нему. А сама песня «Крылы» дала название новой концертной программе «J:морс», премьера которой состоится 14 февраля в PrimeHall. Билеты от 43 рублей на сайтах Kvitki.by, Primehall.by, в кассах клуба и города, салонах «Евросеть, «Связной», «На связи»по всей Беларуси. Инфолиния: (044) 551 77 06, (029) 851 77 06.