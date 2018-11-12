ТЦ Panorama исполняется 10 лет: гостей ждут подарки

Торговый центр Panorama, расположенный в Вильнюсе, отмечает День Рождения 10 и 11 ноября. По случаю десятилетнего юбилея для гостей торгового центра устроят большой праздник: магазины сделают скидки в 50%, а среди посетителей будет разыграно 2 000 подарков.

Всю субботу и воскресенье для покупателей организуют конкуры, развлекательные мероприятия и музыкальные сеты от диджея. В холле торгового центра уже установили праздничную фотозону с трехметровым розовым слоном. А 10 ноября вынесут весом 100 килограммов. Любой желающий сможет получить десерт, украшением которого занимался известный дизайнер и флорист Мантас Петрускевичус.

По случаю праздника скидки в 50% предложат именитые бренды H&M, Massimo Duty, Lindexи другие, а также магазины литовских дизайнеров, модели одежды которых не встретишь в Беларуси.

Panorama – место для комфортного шоппинга. Торговый центр включает в себя более 180 брендовых магазинов премиум и масс-маркет сегмента. Для отдыха между покупками можно выбрать любой из 23 ресторанов и кафе,а также посетить новую зону для ценителей вкусной еды. В сентябре в супермаркете торгового центра открылась уникальная локация PANORAMA Gourmet – это одна из самых больших зон для гурманов в странах Балтии. Здесь работает более 20 точек со свежими продуктами, из которых опытные повара вам могут приготовить блюда сразу же после покупки.

Panorama выгодно расположена в 15 минутах от Старого города Вильнюса. А значит, ее День Рождения может стать причиной, чтобы выбрать поездку в Литву 10 и 11 ноября.