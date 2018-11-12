В Минске снесут 62 дома в Тракторозаводском поселке

Вопрос сноса 62 двухэтажных домов в квартале улиц Филимонова — Столетова — Авангардной решен положительно. Здесь планируется построить около 130 тыс. квадратных метров жилья. Об этом сообщил глава администрации Партизанского района Денис Овсяников.

Такое же количество домов снесут в Тракторозаводском поселке, построив на их месте до 170 тысяч квадратных метров жилья, сообщают "Минск-Новости".

По словам Дениса Овсяникова, двухэтажные дома с изношенными коммуникациями с каждым днем все труднее и дороже обслуживать. При этом их жильцы постоянно остаются без отопления и воды.