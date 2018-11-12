Лента RSS
Подписаться на ленту
08 ноября 2018, четверг, 14:02
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
08. 11. 2018

В Минске снесут 62 дома в Тракторозаводском поселке

Источник фото: tut.by

Вопрос сноса 62 двухэтажных домов в квартале улиц Филимонова — Столетова — Авангардной решен положительно. Здесь планируется построить около 130 тыс. квадратных метров жилья. Об этом сообщил глава администрации Партизанского района Денис Овсяников.

Такое же количество домов снесут в Тракторозаводском поселке, построив на их месте до 170 тысяч квадратных метров жилья, сообщают "Минск-Новости".

По словам Дениса Овсяникова, двухэтажные дома с изношенными коммуникациями с каждым днем все труднее и дороже обслуживать. При этом их жильцы постоянно остаются без отопления и воды.

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.