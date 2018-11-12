Беларусь подтвердила стремление стать членом ВТО

8 ноября в Минске первый замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко на встрече с заместителем гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) Аланом Вулффом и директором департамента присоединяющихся стран секретариата ВТО Майкой Ошикавой подтвердил стремление Беларуси стать полноправным членом организации.

Он также рассказал о работе Минска для этого, сообщили в МИД.

Кроме того, стороны обсудили возможности повышения эффективности деятельности по продвижению национальных интересов Беларуси в контексте присоединения к ВТО в связи с членством страны в ЕАЭС.