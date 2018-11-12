Лента RSS
Подписаться на ленту
08 ноября 2018, четверг, 15:32
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,43
08. 11. 2018

Беларусь подтвердила стремление стать членом ВТО

Источник фото: МИД Беларуси

8 ноября в Минске первый замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко на встрече с заместителем гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) Аланом Вулффом и директором департамента присоединяющихся стран секретариата ВТО Майкой Ошикавой подтвердил стремление Беларуси стать полноправным членом организации.

Он также рассказал о работе Минска для этого, сообщили в МИД.

Кроме того, стороны обсудили возможности повышения эффективности деятельности по продвижению национальных интересов Беларуси в контексте присоединения к ВТО в связи с членством страны в ЕАЭС. 

 

Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.