В Минске откроется выставка к столетию окончания Первой мировой

14 ноября 2018 года в 17.00 в Национальном историческом музее Республики Беларусь состоится открытие выставки «1918. Рождение нового мира» в рамках авторского проекта В.А. Лиходедова «В поисках утраченного» к 100-летию окончания Первой мировой войны.

В ходе мероприятия пройдут две презентации. Известный коллекционер и историк В.А. Лиходедов представит фотоальбом «Беларусь 1914-1918. Война и мир», показывающий реалии Восточного фронта глазами российских и германских солдат. А затем в 18.00 в музейном дворике знаменитая компания-разработчик компьютерных игр «Wargaming» представит премьерный показ нового короткометражного фильма «Атака мертвецов: Осовец», рассказывающего об ужасах Первой мировой на примере битвы за Осовецкую крепость.

В дни столетия окончания одного из самых страшных вооруженных конфликтов в истории, который во многом изменил судьбы человечества и сформировал образ современного мира, особенно важно вспомнить драматичные события прошлого, найти в них истоки взаимопонимания и примирения. Выставка «1918. Рождение нового мира» не только даст возможность познакомиться с ценными историческими материалами, но и продемонстрирует современные подходы к интерпретации трагедии «Великой войны». Минский центр разработки «Wargaming» предоставит для временной экспозиции эксклюзивные мультимедийные материалы, посвященные бронетехнике Первой мировой войны, в частности, 3D-проекцию первого серийного танка «Mark I».

На выставке будут представлены уникальные артефакты из частной коллекции В.А. Лиходедова, позволяющие увидеть войну непосредственно глазами ее участников: знаменитого немецкого фронтового фотографа Фрица Краускопфа, простого российского офицера-артиллериста Гродненской крепости поручика Кононова, известного мемуариста-фронтовика А.А. Успенского. Среди экспонатов – письменный прибор коменданта Гродненской крепости генерала М.Н. Кайгородова, уникальный каталог исторической выставки, организованной в 1918 году в Минске немецкой оккупационной администрацией, произведения искусства, созданные в немецком плену российскими и французскими офицерами, и многое другое.

Открытие выставки «1918. Рождение нового мира» станет масштабным мероприятием, на которое приглашены представители дипломатического корпуса. У гостей будет возможность погрузиться в атмосферу столетней давности.

Куратор проекта: Лесин Алексей Александрович, научный сотрудник (328-63-72).

Выставка работает до 2 декабря.