Лента RSS
Подписаться на ленту
09 ноября 2018, пятница, 00:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,43
08. 11. 2018

БАТЭ уступил «Челси» в домашнем матче Лиги Европы

Источник фото: БАТЭ

Футболисты борисовского клуба БАТЭ уступили 8 ноября в рамках четвертого тура Лиги Европы на поле домашней «Борисов-Арены» лондонскому «Челси» со счетом 0:1, хотя хозяева и создали опасных моментов больше, чем английские гости. На 12-й минуте Дмитрий Бага едва не открыл счет, но лондонцев спасла штанга.

Единственный гол в поединке на 53-й минуте забил Оливье Жиру, после навеса Палмиери Эмерсона головой переправивший мяч в ближнюю от борисовского голкипера "девятку".

В другом матче группы L венгерский «Види» обыграл дома греческий ПАОК также с минимальным счетом 1:0.

Турнирное положение: "Челси" - 12 очков (4 матча), "Види" - 6 (4), ПАОК - 3 (4), БАТЭ - 3 (4).

Это Интересно
Футбол
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.