БАТЭ уступил «Челси» в домашнем матче Лиги Европы

Футболисты борисовского клуба БАТЭ уступили 8 ноября в рамках четвертого тура Лиги Европы на поле домашней «Борисов-Арены» лондонскому «Челси» со счетом 0:1, хотя хозяева и создали опасных моментов больше, чем английские гости. На 12-й минуте Дмитрий Бага едва не открыл счет, но лондонцев спасла штанга.

Единственный гол в поединке на 53-й минуте забил Оливье Жиру, после навеса Палмиери Эмерсона головой переправивший мяч в ближнюю от борисовского голкипера "девятку". В другом матче группы L венгерский «Види» обыграл дома греческий ПАОК также с минимальным счетом 1:0. Турнирное положение: "Челси" - 12 очков (4 матча), "Види" - 6 (4), ПАОК - 3 (4), БАТЭ - 3 (4). Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby