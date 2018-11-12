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09. 11. 2018

На выходных в Беларуси будет без существенных осадков, местами туман

Источник фото: TUT.by

9 ноября погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер слабый. Температура воздуха максимальная в середине дня +3..+9°С, по юго-западу +10..+12°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

По данным Белгидромета, 10 ноября сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления, сформированного во влажной воздушной массе. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная - днем +3..+10°С, по юго-западу до +12°С.

11 ноября республика будет находиться на периферии холодного антициклона с центром над Средней Волгой, в юго-западных районах погоду будут формировать теплые неустойчивые воздушные массы, поступающие с Западной Европы. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по востоку страны возможен мокрый снег, слабый гололед. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, при прояснениях до -2°С; максимальная днем +2..+9°С, по юго-западу до +11°С.

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