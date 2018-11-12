Результаты матчей Лиги Европы 8 ноября

В четверг, 8 ноября, состоялись поединки четвертого тура группового этапа Лиги Европы-2018/19. Представляем вашему вниманию результаты всех матчей:
Группа А: "Байер" - "Цюрих" - 1:0; "Лудогорец" - АЕК - 0:0.
Группа В: "Селтик" - "Лейпциг" - 2:1; "Русенборг" - "Зальцбург" - 2:5.
Группа С: "Славия" - "Копенгаген" - 0:0; "Бордо" - "Зенит" - 1:1.
Группа D: "Фенербахче" - "Андерлехт" - 2:0; "Динамо" (Загреб) - "Спартак" (Трнава) - 3:1.
Группа Е: "Ворскла" - "Карабах" - 0:1; "Арсенал" - "Спортинг" - 0:0.
Группа F: "Олимпиакос" - "Дюделанж" - 5:1; "Бетис" - "Милан" - 1:1.
Группа G: "Спартак" (Москва) - "Глазго Рейнджерс" - 4:3; "Рапид" (Вена) - "Вильярреал" - 0:0.
Группа Н: "Аполлон" - "Айнтрахт" (Франкфурт) - 2:3; "Лацио" - "Марсель" - 2:1.
Группа І: "Мальме" - "Сарпсборг" - 1:1; "Генк" - "Бешикташ" - 1:1.
Группа J: "Краснодар" - "Стандард" - 2:1; "Акхисар" - "Севилья" - 2:3.
Группа К: "Динамо" (Киев) - "Ренн" - 3:1; "Астана" - "Яблонец" - 2:1.
Группа L: "Види" - ПАОК - 1:0; БАТЭ - "Челси" - 0:1.
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