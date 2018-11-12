Единственный показ в Минске! Шоу-спектакль "Контора"

Самая модная и крутая премьера в Москве 2017 года!

Шоу-спектакль "КОНТОРА" - это невероятное новаторское смешение классического театра с буффонадой и смелыми эксцентрическими трюками.



Шоу-спектакль "КОНТОРА" - это уникальный стильный спектакль, в героях которого многие узнают себя, своих коллег, друзей и знакомых. И вы не только феерично проведёт время, но и поймёте, насколько невероятные и необычные формы может как бы случайно приобрести наша повседневная и, казалось бы, такая скучная обыденная жизнь.



Шоу-спектакль "КОНТОРА" - это созвездие молодых блистательных актёров московских театров, прошедших "нечеловеческий" кастинг…



Уважаемый зритель, ты, конечно, знаешь о том, что многие из нас проводят значительную часть своей жизни на работе, в офисе, и иногда эта рутина доводит до такого одурения, что хочется сделать что-нибудь из ряда вон выходящее - например, из подручных материалов сконструировать робота с реактивным двигателем... А начинается все с обычных мелких пакостей: у кого-то украли карандаш, в кого-то швырнули комком мятой бумаги, кто-то наступил на любимый фикус… и вот уже эта забавная борьба набирает невероятные обороты… и громкая кульминация неизбежна!



...Так однажды утомительный 8-часовой рабочий день КОНТОРЫ закончился очень непредсказуемо и офисные работники оказались в условиях, когда их жизнь перевернулась вверх дном! Внезапно мир ОФИСА стал мистическим, и даже сюрреалистическим, а сложившиеся обстоятельства открыли в наших героях невиданные возможности! Вот тогда-то КОНТОРА и трансформировалась в фантастический и взрывной мир, населенный духами и инопланетянами, героями компьютерных игр и сказочными злодеями, супергероями и персонажами классических блокбастеров…



…В это космическое комическое пространство мы приглашаем тебя, дорогой зритель!