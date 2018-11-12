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09. 11. 2018

Единственный показ в Минске! Шоу-спектакль "Контора"

Самая модная и крутая премьера в Москве 2017 года!

Шоу-спектакль "КОНТОРА" - это невероятное новаторское смешение классического театра  с  буффонадой и смелыми эксцентрическими  трюками.

Шоу-спектакль "КОНТОРА" - это уникальный стильный спектакль, в героях которого многие   узнают себя, своих коллег, друзей и знакомых. И вы не только феерично проведёт время, но и поймёте, насколько невероятные и необычные формы может  как бы случайно приобрести наша повседневная и, казалось бы, такая скучная обыденная жизнь.

Шоу-спектакль "КОНТОРА" - это созвездие молодых блистательных актёров московских театров, прошедших "нечеловеческий" кастинг…

Уважаемый зритель, ты, конечно, знаешь о том, что многие из нас проводят значительную часть своей жизни на работе, в офисе, и иногда эта рутина доводит до такого одурения, что хочется сделать что-нибудь из ряда вон выходящее - например, из подручных  материалов сконструировать робота с реактивным двигателем... А начинается все с обычных мелких пакостей: у кого-то украли карандаш, в кого-то швырнули комком мятой бумаги, кто-то наступил на любимый фикус… и вот уже эта забавная борьба набирает невероятные обороты… и громкая кульминация неизбежна!

...Так однажды утомительный 8-часовой рабочий день КОНТОРЫ закончился очень непредсказуемо и офисные работники оказались в условиях, когда их жизнь перевернулась вверх дном! Внезапно мир ОФИСА стал  мистическим, и даже сюрреалистическим, а сложившиеся обстоятельства открыли в наших героях невиданные возможности! Вот тогда-то КОНТОРА и трансформировалась в фантастический и взрывной мир, населенный духами и инопланетянами, героями компьютерных игр и сказочными злодеями, супергероями и персонажами  классических блокбастеров…

…В это космическое комическое пространство мы  приглашаем тебя, дорогой зритель!

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