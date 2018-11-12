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09. 11. 2018

Около 80% транзитных товаров, следующих через Беларусь, составляют товары России

Источник фото: tutgrodno.com

Таможенными органами на протяжении продолжительного времени фиксируется тенденция роста количества транзитных товаров, следующих через Беларусь.

Объем транзитных товаров, следующих через Беларусь, за девять месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего увеличился на 18%.  В количественном выражении это составило 49,5 млн. тонн товаров. 

Следует отметить, что более 80% транзита составляют российские товары, при чем и эти объемы с каждым годом существенно увеличиваются. Если в прошлом году за указанный период проследовало порядка 36 млн. тонн, то в этом данная цифра возросла на 20% и составила свыше 43 млн. тонн.

Данный факт позволяет констатировать, что транзитный потенциал нашей республики постоянно увеличивается, в том числе и за счет работы, направленной на ускорение проведения таможенных операций.

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