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09. 11. 2018

Рождественские встречи с солистами Большого театра

В прекрасный Рождественский вечер, мы приглашаем Вас окунуться в мир оперы — мир красоты и чувственности. Вас ждет незабываемое путешествие по лабиринту музыкальных страстей и переживаний вместе с героями опер Дж. Пуччини «Тоски» и Ж. Бизе«Кармен». Маршрут нашей музыкальной экскурсии включает в себя не только лучшие арии, дуэты, и целые сцены из опер, но и романсы замечательных русских композиторов Чайковского, Римского-Корсакова и Рахманинова, а также старинные русские романсы.

В этот праздничный вечер для вас будут выступать солисты Большого театра:

Нина Шарубина – сопрано

Народная артистка Беларуси. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь

Владимир Петров – баритон

Народный артист Беларуси. Кавалер ордена Франциска Скорины

Ольга Малиновская – сопрано

Лауреат международных конкурсов

Алексей Микутель – тенор

Лауреат международных конкурсов

Денис Янцевич – баритон

Дипломант международных конкурсов

Анастасия Дубовская – фортепиано

Лауреат международных конкурсов 

«Рождественские встречи с солистами Большого театра»

25 декабря в 19.00

К/З «Верхний город» (пл.Свободы 23а)

Информационный партнер концерта – Альфа-радио.

Стоимость билетов 12.00–25.00 бел.руб.

Касса: +375 17 327 39 44

Инфо: +375 17 327 35 84; +375 29 508-19-71

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