В прекрасный Рождественский вечер, мы приглашаем Вас окунуться в мир оперы — мир красоты и чувственности. Вас ждет незабываемое путешествие по лабиринту музыкальных страстей и переживаний вместе с героями опер Дж. Пуччини «Тоски» и Ж. Бизе«Кармен». Маршрут нашей музыкальной экскурсии включает в себя не только лучшие арии, дуэты, и целые сцены из опер, но и романсы замечательных русских композиторов Чайковского, Римского-Корсакова и Рахманинова, а также старинные русские романсы.

В этот праздничный вечер для вас будут выступать солисты Большого театра: Нина Шарубина – сопрано Народная артистка Беларуси. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь Владимир Петров – баритон Народный артист Беларуси. Кавалер ордена Франциска Скорины Ольга Малиновская – сопрано Лауреат международных конкурсов Алексей Микутель – тенор Лауреат международных конкурсов Денис Янцевич – баритон Дипломант международных конкурсов Анастасия Дубовская – фортепиано Лауреат международных конкурсов «Рождественские встречи с солистами Большого театра» 25 декабря в 19.00 К/З «Верхний город» (пл.Свободы 23а) Информационный партнер концерта – Альфа-радио. Стоимость билетов 12.00–25.00 бел.руб. Касса: +375 17 327 39 44 Инфо: +375 17 327 35 84; +375 29 508-19-71 Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby