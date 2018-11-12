В прекрасный Рождественский вечер, мы приглашаем Вас окунуться в мир оперы — мир красоты и чувственности. Вас ждет незабываемое путешествие по лабиринту музыкальных страстей и переживаний вместе с героями опер Дж. Пуччини «Тоски» и Ж. Бизе«Кармен». Маршрут нашей музыкальной экскурсии включает в себя не только лучшие арии, дуэты, и целые сцены из опер, но и романсы замечательных русских композиторов Чайковского, Римского-Корсакова и Рахманинова, а также старинные русские романсы.
В этот праздничный вечер для вас будут выступать солисты Большого театра:
Нина Шарубина – сопрано
Народная артистка Беларуси. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь
Владимир Петров – баритон
Народный артист Беларуси. Кавалер ордена Франциска Скорины
Ольга Малиновская – сопрано
Лауреат международных конкурсов
Алексей Микутель – тенор
Лауреат международных конкурсов
Денис Янцевич – баритон
Дипломант международных конкурсов
Анастасия Дубовская – фортепиано
Лауреат международных конкурсов
«Рождественские встречи с солистами Большого театра»
25 декабря в 19.00
К/З «Верхний город» (пл.Свободы 23а)
Информационный партнер концерта – Альфа-радио.
Стоимость билетов 12.00–25.00 бел.руб.
Касса: +375 17 327 39 44
Инфо: +375 17 327 35 84; +375 29 508-19-71
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