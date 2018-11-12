«Дворец Железнодорожников» и театр «Автограф» приглашают вас и ваших детей отправиться в Африку спасать Новый Год вместе с добрым Доктором Айболитом и его веселыми друзьями: собакой Аввой и обезьянкой Чичи. Удастся ли нашим героям победить и перевоспитать главного злодея всех времен и народов – Бармалея? Сможет ли Добро, наконец, победить, кажущееся абсолютно непобедимым, Зло? Кто придет на праздник к ребятам и зверятам в Африку вместо Деда Мороза – вы узнаете на спектакле: «Миссия «Африка». Айболит спасает Новый Год». Эта добрая и веселая музыкальная история учит детей дружбе и взаимовыручке, верности своему слову и умению прощать.

В спектакле принимают участие приглашенные артисты:

Людмила Осмоловская (Республиканский театр юного зрителя)

Ирина Скоробогатова (Современный художественный театр)

Наталья Барановская (Большой театр Беларуси)

Актеры театра и кино: Денис Мальцевич, Евгений Пименов, Александр Степанов. Театр "Автограф" Создан, чтобы изменить мнение людей об антрепризе!



В нашей команде яркие белорусские артисты создают добрые спектакли, наполненные душевным теплом, юмором, а главное МЫСЛЬЮ!

Каждый зритель уходя после нашего спектакля хоть на секунду задумывается...о жизни…о любви...о своих близких...о себе... 31 декабря «Дворец Железнодорожников» начало в 12.00 Цена билетов от 10 до 14 руб. Билеты без комиссии можно заказать по тел.+375(29) 508-19-71 Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby