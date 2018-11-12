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09. 11. 2018

Миссия «Африка». Айболит спасает Новый Год

«Дворец Железнодорожников» и театр «Автограф» приглашают вас и ваших детей отправиться в Африку спасать Новый Год вместе с добрым Доктором Айболитом и его веселыми друзьями: собакой Аввой и обезьянкой Чичи. Удастся ли нашим героям победить и перевоспитать главного злодея всех времен и народов – Бармалея? Сможет ли Добро, наконец, победить, кажущееся абсолютно непобедимым, Зло? Кто придет на праздник к ребятам и зверятам в Африку вместо Деда Мороза – вы узнаете на спектакле: «Миссия «Африка». Айболит спасает Новый Год». Эта добрая и веселая музыкальная история учит детей дружбе и взаимовыручке, верности своему слову и умению прощать.

В спектакле принимают участие приглашенные артисты:
Людмила  Осмоловская (Республиканский театр юного зрителя)
Ирина Скоробогатова (Современный художественный театр)
Наталья Барановская (Большой театр Беларуси)
Актеры театра и кино:  Денис Мальцевич, Евгений Пименов, Александр Степанов.

Театр "Автограф"

Создан, чтобы изменить мнение людей об антрепризе!

В нашей команде яркие белорусские артисты создают добрые спектакли, наполненные душевным теплом, юмором, а главное МЫСЛЬЮ!
Каждый зритель уходя после нашего спектакля хоть на секунду

задумывается...о жизни…о любви...о своих близких...о себе...

31 декабря «Дворец Железнодорожников» начало в 12.00

Цена билетов от 10 до 14 руб.

Билеты без комиссии можно заказать по тел.+375(29) 508-19-71

 

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